Аномальна спека в Іспанії: загинули шестеро людей
Місцями стовпчики термометрів піднялися вище 40 градусів.
За тиждень в Іспанії через аномальну спеку загинули шістеро осіб.
Минулими вихідними практично на всій території піренейського королівства встановилася спекотна погода.
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У деяких населених пунктах стовпчик термометра перевищив позначку в 40 градусів, там метеорологічне агентство підняло рівень небезпеки до найвищого - "червоного", передає Euronews.
Спеку викликали потоки гарячого повітря, що прийшли в Європу з африканського континенту. Очікується, що найближчими днями температура повітря в Іспанії трохи знизиться, однак буде триматися в районі 40 градусів.
Нагадаємо, на півдні Португалії пожежі охопили більше тисячі гектарів лісу. З небезпечної зони евакуювали більше ста чоловік.
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