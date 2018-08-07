Аномальна спека в Іспанії: загинули шестеро людей

Місцями стовпчики термометрів піднялися вище 40 градусів.

В Іспанії встановилася аномальна спека / REUTERS

За тиждень в Іспанії через аномальну спеку загинули шістеро осіб.

Минулими вихідними практично на всій території піренейського королівства встановилася спекотна погода.

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У деяких населених пунктах стовпчик термометра перевищив позначку в 40 градусів, там метеорологічне агентство підняло рівень небезпеки до найвищого - "червоного", передає Euronews.

Спеку викликали потоки гарячого повітря, що прийшли в Європу з африканського континенту. Очікується, що найближчими днями температура повітря в Іспанії трохи знизиться, однак буде триматися в районі 40 градусів.

Нагадаємо, на півдні Португалії пожежі охопили більше тисячі гектарів лісу. З небезпечної зони евакуювали більше ста чоловік.