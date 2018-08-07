У Китаї більше 30 тисяч осіб постраждали через повені

11:55, 7 серпня 2018
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Майже 900 осіб евакуювали.

Китай страждає від повеней / REUTERS
Китай страждає від повеней / REUTERS

Більше 30 тисяч осіб у китайській провінції Хейлунцзян постраждали від повеней, викликаних проливними дощами.

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За попередніми даними, 32,4 тис. осіб постраждали від водної стихії, 896 осіб були екстрено евакуйовані, передає Xinhua з посиланням на місцеву владу.

Від повеней також постраждали також 56,2 тис. га сільгоспугідь, прямий економічний збиток оцінюється в 14 млн доларів США.

Нагадаємо, в алжирській провінції Таманрассет в пустелі Сахара п'ять осіб загинули в результаті повеней і селевих потоків.

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