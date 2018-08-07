У Колорадо вісім людей постраждали через величезний град

12:59, 7 серпня 2018
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Через град загинули кілька тварин.

У Колорадо випав величезний град / twitter.com/CSFDPIO
У Колорадо випав величезний град / twitter.com/CSFDPIO

Вісім людей отримали травми через град, що випав в зоопарку в Колорадо-Спрінгс (США). Всіх постраждалих доставили до лікарні.

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Град йшов близько 15 хвилин. Співробітниця зоопарку Дженні Кох сказала, що ніколи не бачила граду такої величини, "він був схожий на шматки льоду", повідомляє The Weather Channel.

Відвідувачів вивозили із зоопарку на автобусах, тому що град розбив лобове скло на автомобілях. Загалом евакуювали близько 3400 осіб.

Град убив у зоопарку двох стерв'ятників і качку.

Нагадаємо, у місті Кам'янка-Бузька Львівської області випав град розміром з вишню.

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