Лісові пожежі на півночі Каліфорнії стали найбільшими в історії штату
У штаті оголосили надзвичайний стан.
Лісові пожежі на півночі Каліфорнії стали найбільшими в історії штату. З вогнем борються тисячі пожежників, оголошено надзвичайний стан.
Число жертв лісових пожеж у Каліфорнії зросло до восьми осіб
Пожежа охопила майже 115 тисяч гектарів, до цього часу найбільшою пожежею в історії штату вважався "Томас", який стався в округах Санта-Барбара і Вентура в 2017 році, повідомляє BBC.
Пожежа, який отримав ім'я "Комплекс Мендосіно", гасять майже 4000 осіб. Їм допомагають військові, а також більше ста фахівців з Австралії і Нової Зеландії.
Вогонь вже знищив 75 будинків, тисячі людей були змушені евакуюватися. Загалом у Каліфорнії наразі зафіксовано вісім великих лісових пожеж - через це президент США Дональд Трамп оголосив у штаті режим "стихійного лиха".
Гасити пожежі заважає погода, і її негативний ефект тільки посилиться - найближчими днями температура може піднятися до 43 градусів за Цельсієм. Крім того, роботу пожежних сильно ускладнює вітер.
Нагадаємо, на півдні Португалії пожежі охопили більше тисячі гектарів лісу. З небезпечної зони евакуювали більше сотні людей.
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