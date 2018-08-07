Лісові пожежі на півночі Каліфорнії стали найбільшими в історії штату

14:32, 7 серпня 2018
3
0

У штаті оголосили надзвичайний стан.

Каліфорнію охопили лісові пожежі / REUTERS
Каліфорнію охопили лісові пожежі / REUTERS

Лісові пожежі на півночі Каліфорнії стали найбільшими в історії штату. З вогнем борються тисячі пожежників, оголошено надзвичайний стан.

Число жертв лісових пожеж у Каліфорнії зросло до восьми осіб

Пожежа охопила майже 115 тисяч гектарів, до цього часу найбільшою пожежею в історії штату вважався "Томас", який стався в округах Санта-Барбара і Вентура в 2017 році, повідомляє BBC.

Пожежа, який отримав ім'я "Комплекс Мендосіно", гасять майже 4000 осіб. Їм допомагають військові, а також більше ста фахівців з Австралії і Нової Зеландії.

Вогонь вже знищив 75 будинків, тисячі людей були змушені евакуюватися. Загалом у Каліфорнії наразі зафіксовано вісім великих лісових пожеж - через це президент США Дональд Трамп оголосив у штаті режим "стихійного лиха".

Гасити пожежі заважає погода, і її негативний ефект тільки посилиться - найближчими днями температура може піднятися до 43 градусів за Цельсієм. Крім того, роботу пожежних сильно ускладнює вітер.

Нагадаємо, на півдні Португалії пожежі охопили більше тисячі гектарів лісу. З небезпечної зони евакуювали більше сотні людей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Лісові пожежі на півночі Каліфорнії стали найбільшими в історії штату Лісові пожежі на півночі Каліфорнії стали найбільшими в історії штату
У Китаї більше 30 тисяч осіб постраждали через повені У Китаї більше 30 тисяч осіб постраждали через повені
Аномальна спека в Іспанії: загинули шестеро людей Аномальна спека в Іспанії: загинули шестеро людей
Сьогодні в Києві без опадів, температура вдень до +26° Сьогодні в Києві без опадів, температура вдень до +26°
Завтра в Україні практично без опадів, на сході до +33° (відеопрогноз) Завтра в Україні практично без опадів, на сході до +33° (відеопрогноз)
Португалія у вогні: пожежі охопили більше тисячі гектарів лісу Португалія у вогні: пожежі охопили більше тисячі гектарів лісу
Жертвами сходження зсуву в Непалі стали дев'ять осіб Жертвами сходження зсуву в Непалі стали дев'ять осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
83 %
754 мм
1.4 м/с
27 %
Стрічка новин