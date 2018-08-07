Спека призвела до забруднення повітря у Франції

У декількох містах ввели обмеження на пересування приватного транспорту.

У Франції встановилася аномальна спека / REUTERS

У Франції аномальна спека призвела до підвищення рівня забруднення повітря в містах.

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Через цю проблему влада кількох французьких мегаполісів ввела обмеження на пересування приватного транспорту, передає Euronews.

Обмеження стосуються автомобілів, що зійшли з конвеєра раніше 1997 року і не відповідають сучасним нормам викидів вихлопних газів. Ці автомобілі найближчими днями не зможуть потрапити в Париж, Ансі, Ліон, Страсбург, Шамбері. Також в цих містах знижений швидкісний режим на 20 км/год.

Ці заходи будуть діяти, поки не спаде спека. А зниження температури у Франції очікується тільки 9-10 серпня.

Нагадаємо, температура в Лісабоні побила 37-річний рекорд на тлі аномальної спеки в Португалії і сусідній Іспанії.