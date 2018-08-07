В Україні завтра без опадів, температура до +31° (відеопрогноз)

По всій країні буде спекотно.

Завтра в Україні буде спекотно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 8 серпня, в Україні без опадів, на півдні до +31°.

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На сході без опадів, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +31°.

На заході України мінлива хмарність. Температура до +29°.

У північних областях без опадів. Температура до +27°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +27°.

За народним прогнозом, 8 серпня - день Єрмолая. У народі говорили: "Єрмолай — хліб прибирай" — і намагалися прибрати стислий хліб з поля якомога раніше, тим паче цей день найчастіше був теплим і сухим.

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