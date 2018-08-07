В Україні завтра без опадів, температура до +31° (відеопрогноз)
По всій країні буде спекотно.
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 8 серпня, в Україні без опадів, на півдні до +31°.
Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і без опадів (карта)
На сході без опадів, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +31°.
На заході України мінлива хмарність. Температура до +29°.
У північних областях без опадів. Температура до +27°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +27°.
За народним прогнозом, 8 серпня - день Єрмолая. У народі говорили: "Єрмолай — хліб прибирай" — і намагалися прибрати стислий хліб з поля якомога раніше, тим паче цей день найчастіше був теплим і сухим.
Прогноз погоди в Україні на середу, 8 серпня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+29°... +18°
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Донецьк+31°... +17°
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Житомир+26°... +14°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+26°... +13°
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Київ+27°... +16°
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Кіровоград+27°... +15°
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Луганськ+31°... +18°
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Луцьк+27°... +15°
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Львів+25°... +13°
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Миколаїв+31°... +18°
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Одеса+32°... +18°
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Полтава+27°... +16°
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Рівне+27°... +14°
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Сімферополь+32°... +20°
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Тернопіль+26°... +14°
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