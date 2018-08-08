Сьогодні в Україні без опадів, на півдні до +31° (карта)

08:05, 8 серпня 2018
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У всіх регіонах буде спекотно.

В Україні сьогодні буде спекотно / УНІАН
В Україні сьогодні буде спекотно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 8 серпня, в Україні без опадів, на півдні до +31°.

Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і без опадів (карта)

На сході без опадів, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +31°.

На заході України мінлива хмарність. Температура до +29°.

У північних областях без опадів. Температура до +27°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +27°.

Прогноз на 8 серпня / УНІАН
Прогноз на 8 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 8 серпня - день Єрмолая. У народі говорили: "Єрмолай — хліб прибирай" — і намагалися прибрати хліб з поля якомога раніше, тим паче цей день найчастіше був теплим і сухим.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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