У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +27°
Ввечері у столиці до +22°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 8 серпня в Києві без опадів, температура до +27°.
Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і без опадів (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +22°. Вітер мінливий, до 1,8 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 05:33, а зайде о 20:32.
Як повідомляв УНІАН, у середу, 8 серпня, в Україні без опадів, на півдні до +31°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +15°
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Дніпро+27°... +15°
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Донецьк+29°... +13°
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Житомир+26°... +16°
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Запоріжжя+28°... +16°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+26°... +17°
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Кіровоград+26°... +14°
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Луганськ+29°... +14°
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Луцьк+28°... +15°
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Львів+27°... +15°
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Миколаїв+29°... +17°
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Одеса+32°... +18°
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Полтава+26°... +15°
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Рівне+28°... +14°
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Сімферополь+29°... +19°
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Суми+27°... +13°
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Тернопіль+27°... +14°
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Харків+27°... +15°
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Хмельницький+27°... +15°
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Вітер: 2.0 м/с
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