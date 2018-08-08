У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +27°

Ввечері у столиці до +22°.

Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 8 серпня в Києві без опадів, температура до +27°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +22°. Вітер мінливий, до 1,8 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:33, а зайде о 20:32.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 8 серпня, в Україні без опадів, на півдні до +31°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.