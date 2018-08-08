В Іспанії збільшилася кількість жертв аномальної спеки

09:38, 8 серпня 2018
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В автономному співтоваристві Валенсія вирують лісові пожежі.

Іспанці страждають від спеки / REUTERS
Іспанці страждають від спеки / REUTERS

Через сильну спеку в Іспанії загинули дев'ять осіб: четверо загинули в автономному співтоваристві Естремадура, ще троє - у Каталонії, двоє - в Мурсії.

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У багатьох провінціях державне метеорологічне агентство Іспанії оголошувало тривогу, повідомляє Euronews.

У той же час в автономному співтоваристві Валенсія 7 серпня через лісову пожежу  рятувальники евакуювали 2,5 тисячі осіб.

Нагадаємо, у Франції аномальна спека призвела до підвищення рівня забруднення повітря в містах.

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