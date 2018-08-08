В Іспанії збільшилася кількість жертв аномальної спеки
В автономному співтоваристві Валенсія вирують лісові пожежі.
Через сильну спеку в Іспанії загинули дев'ять осіб: четверо загинули в автономному співтоваристві Естремадура, ще троє - у Каталонії, двоє - в Мурсії.
Португалія у вогні: пожежі охопили більше тисячі гектарів лісу
У багатьох провінціях державне метеорологічне агентство Іспанії оголошувало тривогу, повідомляє Euronews.
У той же час в автономному співтоваристві Валенсія 7 серпня через лісову пожежу рятувальники евакуювали 2,5 тисячі осіб.
Нагадаємо, у Франції аномальна спека призвела до підвищення рівня забруднення повітря в містах.
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