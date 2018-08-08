У результаті землетрусу в Індонезії загинули 105 осіб
З трьох островів евакуювали більше 4,5 тисяч людей.
Число жертв потужного землетрусу, який стався 5 серпня на індонезійському острові Ломбок, зросло до 105 осіб.
Число жертв землетрусу в Індонезії перевищило 90 осіб
Евакуацію туристів здійснюють 11 човнів. Загалом 4636 туристів було евакуйовано з трьох островів недалеко від острова Ломбок, передає Сіньхуа з посиланням на Національне агентство з ліквідації наслідків стихійних лих.
У результаті землетрусу 236 осіб отримали травми, і більшість з них постраждали від уламків і бетонних блоків. Імовірно число жертв буде і далі зростати по мірі продовження рятувальних робіт.
Нагадаємо, кількість постраждалих у результаті землетрусу в Ірані досягло 287 осіб.
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