У результаті землетрусу в Індонезії загинули 105 осіб

З трьох островів евакуювали більше 4,5 тисяч людей.

Наслідки землетрусу в Індонезії / REUTERS

Число жертв потужного землетрусу, який стався 5 серпня на індонезійському острові Ломбок, зросло до 105 осіб.

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Евакуацію туристів здійснюють 11 човнів. Загалом 4636 туристів було евакуйовано з трьох островів недалеко від острова Ломбок, передає Сіньхуа з посиланням на Національне агентство з ліквідації наслідків стихійних лих.

У результаті землетрусу 236 осіб отримали травми, і більшість з них постраждали від уламків і бетонних блоків. Імовірно число жертв буде і далі зростати по мірі продовження рятувальних робіт.

Нагадаємо, кількість постраждалих у результаті землетрусу в Ірані досягло 287 осіб.