На північному заході Італії через сходження зсуву евакуювали близько 200 осіб

11:47, 8 серпня 2018
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Двоє людей загинули.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

З долини Валь-Ферре на північному заході Італії через сходження зсуву евакуювали близько 200 осіб.

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Дві людини - подружня пара - загинули. Вони виявилися заблокованими, як у пастці, у своєму автомобілі.

Долина Валь-Ферре біля підніжжя Монблану дуже популярна серед туристів, які приїжджають сюди подивитися на мальовничі гірські пейзажі, повідомляє Euronews.

Нагадаємо, дев'ять людей загинули в результаті сходження зсуву в районі Джаджаркот на заході Непалу.

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