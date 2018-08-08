На північному заході Італії через сходження зсуву евакуювали близько 200 осіб
Двоє людей загинули.
З долини Валь-Ферре на північному заході Італії через сходження зсуву евакуювали близько 200 осіб.
У Нью-Делі евакуювали тисячі людей через загрозу повені
Дві людини - подружня пара - загинули. Вони виявилися заблокованими, як у пастці, у своєму автомобілі.
Долина Валь-Ферре біля підніжжя Монблану дуже популярна серед туристів, які приїжджають сюди подивитися на мальовничі гірські пейзажі, повідомляє Euronews.
Нагадаємо, дев'ять людей загинули в результаті сходження зсуву в районі Джаджаркот на заході Непалу.
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