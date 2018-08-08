Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку

Пожежна небезпека зберігатиметься до 13 серпня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

До початку наступного тижня майже по всій Україні зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"8-13 серпня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки (8-9 серпня крім більшості західних областей)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, лісові пожежі на півночі Каліфорнії стали найбільшими в історії штату. З вогнем борються тисячі пожежників, оголошено надзвичайний стан.