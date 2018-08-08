Наступного тижня в Україні стане ще спекотніше - синоптик
Завтра в Україні без опадів.
Наступного тижня в Україні очікується посилення спеки.
Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталія Діденко.
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"Сьогодні і завтра у більшості областей України переважатиме суха повітряна маса. Ясно, сонячно, білі хмарки, сухе повітря. Температура повітря також поки що чудова, +24...+28 градусів, на Закарпатті +28...+32 градуси, на півдні України та в східних областях +26...+30 градусів", - йдеться в повідомленні.
У Києві, завтра, 9 серпня, очікується суха тепла погода. Протягом дня близько +28 градусів. А от з понеділка в Україні передбачається посилення спеки.
Нагадаємо, у середу, 8 серпня, в Україні без опадів, на півдні до +31°.
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