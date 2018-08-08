Біля берегів Японії стався землетрус

15:28, 8 серпня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Японії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У середу, 8 серпня, в Японії стався землетрус магнітудою 4,7.

В Ірані відбувся четвертий землетрус за добу: кількість постраждалих зросла до 287 осіб

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 31 км на захід від селища Наміе. Осередок землетрусу залягав на глибині 14,5 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, число жертв потужного землетрусу, який стався 5 серпня на індонезійському острові Ломбок, зросло до 105 осіб.

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