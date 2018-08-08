Біля берегів Японії стався землетрус
Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.
У середу, 8 серпня, в Японії стався землетрус магнітудою 4,7.
В Ірані відбувся четвертий землетрус за добу: кількість постраждалих зросла до 287 осіб
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 31 км на захід від селища Наміе. Осередок землетрусу залягав на глибині 14,5 км.
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, число жертв потужного землетрусу, який стався 5 серпня на індонезійському острові Ломбок, зросло до 105 осіб.
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