Завтра в Україні буде спекотно та сонячно (відеопрогноз)

16:30, 8 серпня 2018
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На півдні до +31°.

Завтра в Україні буде спекотно / mosaicon.hu
Завтра в Україні буде спекотно / mosaicon.hu

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 серпня в Україні без опадів, на півдні до +31°.

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На сході без опадів, температура до +28°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +31°.

На заході України мінлива хмарність. Температура до +29°.

У північних областях без опадів. Температура до +26°. У центрі сонячно, температура до +27°.

За народним прогнозом, 9 серпня - Великомученика і цілителя Пантелеймона. Святий покровитель цього дня відомий як покровитель всіх лікарів, саме до нього звертаються з проханням про лікування від різних хвороб.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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