У Києві завтра очікується невелика хмарність, температура до +26°

17:00, 8 серпня 2018
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Ввечері у столиці до +21°.

У Києві завтра без опадів / lifekiev.com
У Києві завтра без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 9 серпня, у Києві без опадів, температура до +26°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +21°. Вітер східний та північно-східний, до 2,4 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:35, а зайде о 20:31.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня в Україні без опадів, на півдні до +31°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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