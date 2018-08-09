"Сценарій Армагеддону": вчені пояснили аномальну спеку в Європі та дали тривожні прогнози на майбутнє (відео)

Експерти запевняють, що такі температурні аномалії – результат глобального потепління.

Лісова пожежа у Португалії, ілюстрація / REUTERS

На півдні Португалії, де розташовані найвідоміші курорти, термальні джерела, готелі та пляжі, вогонь охопив близько 4 тисяч гектарів соснових та евкаліптових лісів. Для туристів омріяний відпочинок перетворився на справжні пекельні тортури.

Як йдеться в сюжеті ТСН, країна всіма силами бореться з вогняною стихією, на боротьбу скеровані кілька тисяч пожежників та десятки літаків і гелікоптерів. Вогнеборці намагаються приборкати пожежу, однак їм заважає сильний пустельний вітер, що прийшов з африканської Сахари. "Складно порахувати кількість пожежників у нашому місті. Лише біля мого будинку стоїть дві пожежні машини. Тут точно працюють більше тисячі людей і кілька сотень техніки. Але вони досі не можуть приборкати вогонь", - розповів житель Моншіке Хелдер Антоніо. У районі Алґарве евакуювали кілька готелів та селищ. Поліцейським доводиться перевіряти будинки власноруч, адже полишати свої домівки хочуть не всі.

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Пожежі вирують і в сусідній Іспанії – у чотирьох провінціях запроваджений червоний рівень небезпеки. Зокрема, у Валенсії вогонь знищив понад півтори тисячі гектарів, евакуйовано 2,5 тисячі людей. "Ми не можемо гарантувати безпеку тим, хто перебуває в зоні пожежі. Тому ми просимо всіх уникати цих територій", - пояснив керівник женералітету Валенсія Ксімо Пуг.

Метеорологи обох країн фіксують рекордну спеку: подекуди температура сягає 47 градусів. Лише в Іспанії від теплових ударів загинули щонайменше дев’ятеро людей.

Експерти запевняють, що такі температурні аномалії – результат глобального потепління. Професор британського інституту кліматичних змін застерігає: якщо людство негайно не почне вживати заходи зі збереження довкілля – на планету чекає найгірший сценарій, який тільки можна собі уявити. "Ми зіштовхуємося зі спекотними вітрами, нестачею води та масовою міграцією людей. Ми не хочемо уявляти найгірший сценарій. Якщо ми взагалі нічого не робитимемо, то до кінця століття температура підскочить іще на чотири або й шість градусів. А це справді схоже на сценарій Армагеддону", - заявила директор інституту кліматичних змін Грентема Джоанна Хейг.

Спекотно не лише людям, а й тваринам. Європейські столичні зоопарки годують плеканців замороженими фруктами, льодом та обливають їх холодною водою, аби вберегти улюбленців від теплових ударів. Наглядачі переконують, що годованці постійно перебувають у тіні та багато часу проводять у водоймах. Сильної спеки варто очікувати і в Україні. Метеорологи прогнозують значне підвищення температури вже з наступного тижня.