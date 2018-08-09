Сьогодні в Україні буде спекотно і без опадів (карта)

08:07, 9 серпня 2018
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На півдні до +31°.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 9 серпня в Україні без опадів, на півдні до +31°.

Наступного тижня в Україні стане ще спекотніше - синоптик

На сході без опадів, температура до +28°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +31°.

На заході України мінлива хмарність. Температура до +29°.

У північних областях без опадів. Температура до +26°. У центрі сонячно, температура до +27°.

Прогноз на 9 серпня / УНІАН
Прогноз на 9 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 9 серпня - Великомученика і цілителя Пантелеймона. Святий покровитель цього дня відомий як покровитель всіх лікарів, саме до нього звертаються з проханням про лікування від різних хвороб.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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