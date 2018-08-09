Сьогодні в Україні буде спекотно і без опадів (карта)
На півдні до +31°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 9 серпня в Україні без опадів, на півдні до +31°.
Наступного тижня в Україні стане ще спекотніше - синоптик
На сході без опадів, температура до +28°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +31°.
На заході України мінлива хмарність. Температура до +29°.
У північних областях без опадів. Температура до +26°. У центрі сонячно, температура до +27°.
За народним прогнозом, 9 серпня - Великомученика і цілителя Пантелеймона. Святий покровитель цього дня відомий як покровитель всіх лікарів, саме до нього звертаються з проханням про лікування від різних хвороб.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +12°
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Дніпро+27°... +14°
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Донецьк+27°... +13°
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Житомир+26°... +13°
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Запоріжжя+28°... +16°
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Івано-Франківськ+29°... +14°
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Київ+26°... +14°
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Кіровоград+26°... +13°
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Луганськ+27°... +14°
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Луцьк+29°... +16°
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Львів+28°... +16°
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Миколаїв+29°... +16°
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Одеса+31°... +17°
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Полтава+25°... +13°
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Рівне+29°... +14°
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Сімферополь+27°... +16°
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Суми+26°... +11°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+26°... +14°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+28°... +15°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+28°... +14°
Віргінія, США
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Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +22 °
Вологість: 76 %
Тиск: 751 мм
Вітер: 3.2 м/с
Ймовірність опадів: 18 %
Схід: 06:17
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Видимість: 16 км
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