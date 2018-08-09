У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +26°

Ввечері у столиці до +21°.

У Києві сьогодні буде тепло / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 9 серпня, у Києві без опадів, температура до +26°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +21°. Вітер східний та північно-східний, до 2,4 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:35, а зайде о 20:31.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня в Україні без опадів, на півдні до +31°.

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