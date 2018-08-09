На сході Іспанії через лісову пожежу евакуювали три тисячі осіб

09:36, 9 серпня 2018
19
0

З вогнем борються близько 600 осіб.

В Іспанії вирує лісова пожежа / REUTERS
В Іспанії вирує лісова пожежа / REUTERS

Через лісової пожежі в іспанській Валенсії евакуювали три тисячі осіб.

Укргідрометцентр попереджує про пожежну небезпеку

Пожежа почалася 6 серпня в районі населеного пункту Лученте, досі не вдалося взяти під контроль.

З вогнем борються близько 600 осіб, 25 вертольотів і літаків. Вогнем вже знищено близько 2,6 тисяч гектарів лісу і сільськогосподарських угідь, передає Euronews.

Нагадаємо, лісові пожежі на півночі Каліфорнії стали найбільшими в історії штату. З вогнем борються тисячі пожежників, оголошено надзвичайний стан.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Число жертв землетрусу в Індонезії зросло до 347 осіб Число жертв землетрусу в Індонезії зросло до 347 осіб
На сході Іспанії через лісову пожежу евакуювали три тисячі осіб На сході Іспанії через лісову пожежу евакуювали три тисячі осіб
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +26° У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +26°
Сьогодні в Україні буде спекотно і без опадів (карта) Сьогодні в Україні буде спекотно і без опадів (карта)
"Сценарій Армагеддону": вчені пояснили аномальну спеку в Європі та дали тривожні прогнози на майбутнє (відео) "Сценарій Армагеддону": вчені пояснили аномальну спеку в Європі та дали тривожні прогнози на майбутнє (відео)
Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +27° У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +27°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
75 %
750 мм
3.2 м/с
13 %
Стрічка новин