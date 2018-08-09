На сході Іспанії через лісову пожежу евакуювали три тисячі осіб
З вогнем борються близько 600 осіб.
Через лісової пожежі в іспанській Валенсії евакуювали три тисячі осіб.
Укргідрометцентр попереджує про пожежну небезпеку
Пожежа почалася 6 серпня в районі населеного пункту Лученте, досі не вдалося взяти під контроль.
З вогнем борються близько 600 осіб, 25 вертольотів і літаків. Вогнем вже знищено близько 2,6 тисяч гектарів лісу і сільськогосподарських угідь, передає Euronews.
Нагадаємо, лісові пожежі на півночі Каліфорнії стали найбільшими в історії штату. З вогнем борються тисячі пожежників, оголошено надзвичайний стан.
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