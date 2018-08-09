Число жертв землетрусу в Індонезії зросло до 347 осіб

10:41, 9 серпня 2018
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Понад 1400 осіб отримали травми.

Наслідки землетрусу в Індонезії / REUTERS
Наслідки землетрусу в Індонезії / REUTERS

У результаті потужного землетрусу, який стався в Індонезії, загинули 347 осіб.

У результаті землетрусу в Індонезії загинули 105 осіб

Раніше повідомлялося, що загинула 131 людина і 1477 осіб отримали поранення, у той час як більше 4000 туристів були евакуйовані з трьох островів поблизу острова Ломбок, передає Сіньхуа.

У Національному агентстві з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії повідомили, що число загиблих було засноване на інформації, яку надали глави всіх підрайонів вздовж району Північний Ломбок на острові Ломбок в провінції Західна Нуса-Тенгара, який найбільше постраждав від землетрусу.

Нагадаємо, у середу, 8 серпня, в Японії стався землетрус магнітудою 4,7.

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