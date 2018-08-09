Число жертв землетрусу в Індонезії зросло до 347 осіб
Понад 1400 осіб отримали травми.
У результаті потужного землетрусу, який стався в Індонезії, загинули 347 осіб.
У результаті землетрусу в Індонезії загинули 105 осіб
Раніше повідомлялося, що загинула 131 людина і 1477 осіб отримали поранення, у той час як більше 4000 туристів були евакуйовані з трьох островів поблизу острова Ломбок, передає Сіньхуа.
У Національному агентстві з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії повідомили, що число загиблих було засноване на інформації, яку надали глави всіх підрайонів вздовж району Північний Ломбок на острові Ломбок в провінції Західна Нуса-Тенгара, який найбільше постраждав від землетрусу.
Нагадаємо, у середу, 8 серпня, в Японії стався землетрус магнітудою 4,7.
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