Боротьба з лісовими пожежами в Португалії затягується: гасити вогонь заважають спека і вітер

11:49, 9 серпня 2018
7
0

Кілька десятків людей звернулися до лікарні через отруєння продуктами горіння і опіків.

У Португалії продовжують вирувати лісові пожежі / REUTERS
У Португалії продовжують вирувати лісові пожежі / REUTERS

У Португалії затягується боротьба з лісовими пожежами: гасінню заважають сильна спека та вітер.

На сході Іспанії через лісову пожежу евакуювали три тисячі осіб

З вогнем борються сотні пожежників, військовослужбовців, а також авіація. Спільними зусиллями вдалося ліквідувати понад 500 вогнищ загоряння, повідомляє Euronews.

Ситуація ускладнюється і складом лісів: велика кількість евкаліптів несе особливу загрозу.

"Це ніби ти живеш поряд з бочкою з бензином, навряд чи це комусь сподобається. Особливо під час цієї спеки, яка призводить до таких наслідків", - говорить один з місцевих жителів.

У районі Моншики евакуйовано близько 200 осіб. Кілька десятків, за офіційними даними, звернулися за медичною допомогою через отруєння продуктами горіння і опіків.

Нагадаємо, лісові пожежі на півночі Каліфорнії стали найбільшими в історії штату. З вогнем борються тисячі пожежників, оголошено надзвичайний стан.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Боротьба з лісовими пожежами в Португалії затягується: гасити вогонь заважають спека і вітер Боротьба з лісовими пожежами в Португалії затягується: гасити вогонь заважають спека і вітер
У Києві завтра очікується невелика хмарність, температура до +26° У Києві завтра очікується невелика хмарність, температура до +26°
Біля берегів Японії стався землетрус Біля берегів Японії стався землетрус
Наступного тижня в Україні стане ще спекотніше - синоптик Наступного тижня в Україні стане ще спекотніше - синоптик
На північному заході Італії через сходження зсуву евакуювали близько 200 осіб На північному заході Італії через сходження зсуву евакуювали близько 200 осіб
У результаті землетрусу в Індонезії загинули 105 осіб У результаті землетрусу в Індонезії загинули 105 осіб
В Іспанії збільшилася кількість жертв аномальної спеки В Іспанії збільшилася кількість жертв аномальної спеки

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
75 %
750 мм
3.2 м/с
13 %
Стрічка новин