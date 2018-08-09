Боротьба з лісовими пожежами в Португалії затягується: гасити вогонь заважають спека і вітер

Кілька десятків людей звернулися до лікарні через отруєння продуктами горіння і опіків.

У Португалії продовжують вирувати лісові пожежі / REUTERS

У Португалії затягується боротьба з лісовими пожежами: гасінню заважають сильна спека та вітер.

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З вогнем борються сотні пожежників, військовослужбовців, а також авіація. Спільними зусиллями вдалося ліквідувати понад 500 вогнищ загоряння, повідомляє Euronews.

Ситуація ускладнюється і складом лісів: велика кількість евкаліптів несе особливу загрозу.

"Це ніби ти живеш поряд з бочкою з бензином, навряд чи це комусь сподобається. Особливо під час цієї спеки, яка призводить до таких наслідків", - говорить один з місцевих жителів.

У районі Моншики евакуйовано близько 200 осіб. Кілька десятків, за офіційними даними, звернулися за медичною допомогою через отруєння продуктами горіння і опіків.

Нагадаємо, лісові пожежі на півночі Каліфорнії стали найбільшими в історії штату. З вогнем борються тисячі пожежників, оголошено надзвичайний стан.