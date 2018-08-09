Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

Майже по всій Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

Протягом найближчих днів майже по всій Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"9-13 серпня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки (9 серпня крім більшості районів західних областей)", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Португалії затягується боротьба з лісовими пожежами: гасінню заважають сильна спека та вітер.