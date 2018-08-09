У Чилі прокинувся вулкан Невадос-де-Чильян (відео)

Місцева влада каже, що вулкан загрози не представляє.

У Чилі прокинувся вулкан / REUTERS

У чилійських Андах прокинувся вулкан Невадос-де-Чильян.

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Неймовірні кадри виверження відзняли туристи. Стовпи чорного диму піднімалися на півтора метра заввишки, йдеться в сюжеті ТСН.

Відпочиваючих виверження застало зненацька. Унікальні кадри їм вдалося зняти прямо на канатній доріжці. Місцева влада каже, що вулкан загрози не представляє.

Нагадаємо, під час виверження вулкана Кілауеа стався вибух лави в океані, в результаті чого була пошкоджена екскурсійна човен і постраждали 23 людини.