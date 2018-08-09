У Чилі прокинувся вулкан Невадос-де-Чильян (відео)

14:25, 9 серпня 2018
26
0

Місцева влада каже, що вулкан загрози не представляє.

У Чилі прокинувся вулкан / REUTERS
У Чилі прокинувся вулкан / REUTERS

У чилійських Андах прокинувся вулкан Невадос-де-Чильян.

Число жертв землетрусу в Індонезії перевищило 90 осіб

Неймовірні кадри виверження відзняли туристи. Стовпи чорного диму піднімалися на півтора метра заввишки, йдеться в сюжеті ТСН.

Відпочиваючих виверження застало зненацька. Унікальні кадри їм вдалося зняти прямо на канатній доріжці. Місцева влада каже, що вулкан загрози не представляє.

Нагадаємо, під час виверження вулкана Кілауеа стався вибух лави в океані, в результаті чого була пошкоджена екскурсійна човен і постраждали 23 людини.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Вогняний смерч пройшовся англійським графством Дербішир (відео) Вогняний смерч пройшовся англійським графством Дербішир (відео)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Боротьба з лісовими пожежами в Португалії затягується: гасити вогонь заважають спека і вітер Боротьба з лісовими пожежами в Португалії затягується: гасити вогонь заважають спека і вітер
На сході Іспанії через лісову пожежу евакуювали три тисячі осіб На сході Іспанії через лісову пожежу евакуювали три тисячі осіб
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +26° У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +26°
Сьогодні в Україні буде спекотно і без опадів (карта) Сьогодні в Україні буде спекотно і без опадів (карта)
Наступного тижня в Україні стане ще спекотніше - синоптик Наступного тижня в Україні стане ще спекотніше - синоптик

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
78 %
751 мм
3.3 м/с
13 %
Стрічка новин