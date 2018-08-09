У Чилі прокинувся вулкан Невадос-де-Чильян (відео)
Місцева влада каже, що вулкан загрози не представляє.
У чилійських Андах прокинувся вулкан Невадос-де-Чильян.
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Неймовірні кадри виверження відзняли туристи. Стовпи чорного диму піднімалися на півтора метра заввишки, йдеться в сюжеті ТСН.
Відпочиваючих виверження застало зненацька. Унікальні кадри їм вдалося зняти прямо на канатній доріжці. Місцева влада каже, що вулкан загрози не представляє.
В чилійських Андах прокинувся вулкан
Нагадаємо, під час виверження вулкана Кілауеа стався вибух лави в океані, в результаті чого була пошкоджена екскурсійна човен і постраждали 23 людини.
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