Вогняний смерч пройшовся англійським графством Дербішир (відео)
Смерч виник через зіткнення холодного і гарячого повітря.
Рідкісне явище - вогняний смерч - спостерігали в англійському графстві Дербішир.
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Це сталося під час гасіння пожежі на фабриці пластикових виробів Ravensbourn Plastics Ltd в місті Сводлінкоут, повідомляє The Independent.
Вогняний вихор, який утворився через зіткнення холодного і гарячого повітря, піднімався високо в небо. Про постраждалих не повідомляється.
Відео: youtube.com / CBS News
Нагадаємо, рибалки в Чорному морі зняли унікальне природне явище - відразу два смерчі. Один з них знаходився всього в 500 метрах від чоловіків.
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