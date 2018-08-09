Вогняний смерч пройшовся англійським графством Дербішир (відео)

Смерч виник через зіткнення холодного і гарячого повітря.

В Англії пронісся вогненний смерч / REUTERS

Рідкісне явище - вогняний смерч - спостерігали в англійському графстві Дербішир.

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Це сталося під час гасіння пожежі на фабриці пластикових виробів Ravensbourn Plastics Ltd в місті Сводлінкоут, повідомляє The Independent.

Вогняний вихор, який утворився через зіткнення холодного і гарячого повітря, піднімався високо в небо. Про постраждалих не повідомляється.

Відео: youtube.com / CBS News

Нагадаємо, рибалки в Чорному морі зняли унікальне природне явище - відразу два смерчі. Один з них знаходився всього в 500 метрах від чоловіків.