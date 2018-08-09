Вогняний смерч пройшовся англійським графством Дербішир (відео)

15:30, 9 серпня 2018
4
0

Смерч виник через зіткнення холодного і гарячого повітря.

В Англії пронісся вогненний смерч / REUTERS
В Англії пронісся вогненний смерч / REUTERS

Рідкісне явище - вогняний смерч - спостерігали в англійському графстві Дербішир.

У Кирилівці дівчину на парашуті ледь не знесло разом з водними мотоциклом (відео)

Це сталося під час гасіння пожежі на фабриці пластикових виробів Ravensbourn Plastics Ltd в місті Сводлінкоут, повідомляє The Independent.

Вогняний вихор, який утворився через зіткнення холодного і гарячого повітря, піднімався високо в небо. Про постраждалих не повідомляється.

Відео: youtube.com / CBS News

Нагадаємо, рибалки в Чорному морі зняли унікальне природне явище - відразу два смерчі. Один з них знаходився всього в 500 метрах від чоловіків.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Чилі прокинувся вулкан Невадос-де-Чильян (відео) У Чилі прокинувся вулкан Невадос-де-Чильян (відео)
Боротьба з лісовими пожежами в Португалії затягується: гасити вогонь заважають спека і вітер Боротьба з лісовими пожежами в Португалії затягується: гасити вогонь заважають спека і вітер
Число жертв землетрусу в Індонезії зросло до 347 осіб Число жертв землетрусу в Індонезії зросло до 347 осіб
На сході Іспанії через лісову пожежу евакуювали три тисячі осіб На сході Іспанії через лісову пожежу евакуювали три тисячі осіб
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +26° У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +26°
Біля берегів Японії стався землетрус Біля берегів Японії стався землетрус
Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
78 %
751 мм
3.3 м/с
13 %
Стрічка новин