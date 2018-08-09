Завтра в Україні буде спекотно і сонячно (відеопрогноз)
На півдні до +30°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 10 серпня, в Україні без опадів, на півдні до +31°.
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
На сході без опадів, температура до +27°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +30°.
На заході України мінлива очікується ясна погода. Температура до +29°.
У північних областях без опадів. Температура до +26°. У центрі сонячно, температура до +27°.
За народним прогнозом, 10 серпня - Прохоров день. У цей день вшановували ковалів, які ладнали сохи. На Прохора сонце пече, сіно весело сушить.
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 10 серпня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+26°... +14°
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Донецьк+27°... +13°
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Житомир+26°... +13°
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Запоріжжя+28°... +15°
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Івано-Франківськ+28°... +14°
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Київ+27°... +14°
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Кіровоград+26°... +12°
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Луганськ+26°... +14°
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Луцьк+29°... +17°
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Львів+28°... +17°
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Миколаїв+29°... +16°
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Одеса+29°... +17°
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Полтава+26°... +13°
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Рівне+29°... +15°
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Сімферополь+28°... +16°
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Суми+26°... +11°
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Тернопіль+28°... +15°
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Харків+26°... +14°
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Херсон+30°... +16°
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Хмельницький+27°... +14°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+28°... +13°
Віргінія, США
+ 24 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +24 °
Вологість: 78 %
Тиск: 750 мм
Вітер: 3.1 м/с
Ймовірність опадів: 13 %
Схід: 06:17
Захід 20:12
Видимість: 16 км
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