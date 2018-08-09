Завтра в Україні буде спекотно і сонячно (відеопрогноз)

16:30, 9 серпня 2018
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На півдні до +30°.

Завтра в Україні буде сонячно / 7-themes.com
Завтра в Україні буде сонячно / 7-themes.com

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 10 серпня, в Україні без опадів, на півдні до +31°.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

На сході без опадів, температура до +27°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +30°.

На заході України мінлива очікується ясна погода. Температура до +29°.

У північних областях без опадів. Температура до +26°. У центрі сонячно, температура до +27°.

За народним прогнозом, 10 серпня - Прохоров день. У цей день вшановували ковалів, які ладнали сохи. На Прохора сонце пече, сіно весело сушить.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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