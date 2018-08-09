У столиці завтра без опадів, температура повітря до +26°

У Києві завтра очікується сонячна погода.

У Києві завтра буде тепло / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 10 серпня у столиці без опадів, температура до +26°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +21°. Вітер мінливий, до 2,5 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:36, а зайде у 20:29.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 10 серпня, в Україні без опадів, на півдні до +31°.

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