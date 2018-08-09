Спекотне літо: які рекорди побила температура в Україні у червні-липні (карти)

Максимальні температури мали найвищі показники очікувано на Півдні та Південному Сході країни.

Ілюстрація REUTERS

Попри те, що літо цьогоріч видалося спекотним, сезон протягом перших двох місяців загалом не перевищив рекорди, кажуть синоптики.

Так, у червні, Укргідрометцентр зафіксував шість разів встановлення абсолютних максимумів за конкретний день від початку спостережень. Метеорологи наголошують, що ці показники не є показовими за місяць загалом: це означає, що шість разів були побиті рекорди конкретної дати, передає ТСН.

Читайте також Завтра в Україні буде спекотно і сонячно (відеопрогноз)

У Чернігові четверте червня 2018 року виявилося найтеплішим четвертим червня у місті від початку досліджень метеорологів: температура сягнула позначки 29,3 градуса за Цельсієм.

На Заході відзначилися два міста - Ужгород та Луцьк (1 червня - 31,6 градуса; 10 червня - 31,1 градуса відповідно). На Півдні у Херсоні рекордним виявилося 14 червня - 35 градусів. У Запоріжжі таких дат було дві - 15 і 28 червня (35,2 і 35,9 градуса відповідно).

Водночас у липні на жодній із зазначених станцій не було перевищено абсолютні максимуми.

У червні очікувано найтепліше було на Півдні та Південному Сході. У Сімферополі максимальна температура сягнула позначки 37,6 градуса 28 червня.

У смт Пришиб Запорізької області температура в один із днів місяця підскочила до 38,5 градуса. Тим часом в Києві, до прикладу, найтеплішим виявилося 22 червня - 30, 7 градуса. На Заході максимальні температури загалом не перевищували позначки у 30 градусів. Спекотніше було у Центрі - подекуди найвищі показники ледь не дотягували до 34 градусів. На Півночі вони коливалися в межах 30-31 градуса.

У липні ситуація з максимальними температуами стала дещо спокійнішою. Так, у Криму найвищі показники сягали у Сімферополі та Чорноморську 33,8 градуса, у південних областях відзначилася Асканія Нова зі своїми 35,5 градусами.

У Києві фактично нічого не змінилося - 30,4 градуса (як і загалом на Півночі, де температура коливалася в межах 30-32 градусів).

На Заході найвищі максимальні температури вразили Закарпаття - до 32,2 градуса в Ужгороді. Загалом цей регіон рідко де виходив за позначку у 30 градусів, тим часом Центр перевищив її.