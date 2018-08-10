В Україні сьогодні без опадів, температура до +31° (карта)
По всій країні буде сонячно.
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 10 серпня, в Україні без опадів, на півдні до +31°.
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
На сході без опадів, температура до +27°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +30°.
На заході України мінлива очікується ясна погода. Температура до +29°.
У північних областях без опадів. Температура до +26°. У центрі сонячно, температура до +27°.
За народним прогнозом, 10 серпня - Прохоров день. У цей день вшановували ковалів, які лагодили сохи. На Прохора сонце пече, сіно весело сушить.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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