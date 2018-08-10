В Україні сьогодні без опадів, температура до +31° (карта)

08:06, 10 серпня 2018
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По всій країні буде сонячно.

Сьогодні в Україні буде спекотно / УНІАН
Сьогодні в Україні буде спекотно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 10 серпня, в Україні без опадів, на півдні до +31°.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

На сході без опадів, температура до +27°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +30°.

На заході України мінлива очікується ясна погода. Температура до +29°.

У північних областях без опадів. Температура до +26°. У центрі сонячно, температура до +27°.

Прогноз на 10 серпня / УНІАН
Прогноз на 10 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 10 серпня - Прохоров день. У цей день вшановували ковалів, які лагодили сохи. На Прохора сонце пече, сіно весело сушить.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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