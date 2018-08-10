У Києві сьогодні до +26°, без опадів

08:30, 10 серпня 2018
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У столиці сьогодні буде тепло.

Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 10 серпня в Києві без опадів, температура до +26°.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +21°. Вітер мінливий, до 2,5 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:36, а зайде у 20:29.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 10 серпня, в Україні без опадів, на півдні до +31°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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