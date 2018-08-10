На півдні Таїланду через шторм евакуюють туристів

09:40, 10 серпня 2018
28
0

Поблизу острова Пхукет евакуювали 177 осіб.

 Таїланд накрив шторм / THE NATION
 Таїланд накрив шторм / THE NATION

Поблизу острова Пхукет на півдні Таїланду через шторм евакуювали 177 осіб.

"Схоже на апокаліпсис": в мережі показали кадри бурі у Тернополі (відео)

161 турист і 16 співробітників готелів були вивезені з островів Рача патрульним судном "Наратхіват", що базується в провінції Пхангнга, після повідомлення про приливні хвилі висотою 2-3 м, передає Сіньхуа з посиланням на главу регіонального командування ВМФ Таїланду Сомнука Премпрамота.

Через сильний вітер і припливи невеликим туристичним катерам  рекомендовано не виходити в море під час мусонного сезону.

Нагадаємо, у результаті повеней, викликаних сильними дощами, у Гуансі-Чжуанському автономному районі Китаю постраждали понад 20 тисяч осіб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві сьогодні до +26°, без опадів У Києві сьогодні до +26°, без опадів
В Україні сьогодні без опадів, температура до +31° (карта) В Україні сьогодні без опадів, температура до +31° (карта)
Спекотне літо: які рекорди побила температура в Україні у червні-липні (карти) Спекотне літо: які рекорди побила температура в Україні у червні-липні (карти)
У столиці завтра без опадів, температура повітря до +26° У столиці завтра без опадів, температура повітря до +26°
Завтра в Україні буде спекотно і сонячно (відеопрогноз) Завтра в Україні буде спекотно і сонячно (відеопрогноз)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Сьогодні в Україні буде спекотно і без опадів (карта) Сьогодні в Україні буде спекотно і без опадів (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
73 %
752 мм
1.7 м/с
16 %
Стрічка новин