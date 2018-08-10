На півдні Таїланду через шторм евакуюють туристів
Поблизу острова Пхукет евакуювали 177 осіб.
Поблизу острова Пхукет на півдні Таїланду через шторм евакуювали 177 осіб.
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161 турист і 16 співробітників готелів були вивезені з островів Рача патрульним судном "Наратхіват", що базується в провінції Пхангнга, після повідомлення про приливні хвилі висотою 2-3 м, передає Сіньхуа з посиланням на главу регіонального командування ВМФ Таїланду Сомнука Премпрамота.
Через сильний вітер і припливи невеликим туристичним катерам рекомендовано не виходити в море під час мусонного сезону.
Нагадаємо, у результаті повеней, викликаних сильними дощами, у Гуансі-Чжуанському автономному районі Китаю постраждали понад 20 тисяч осіб.
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