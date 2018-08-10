Лісові пожежі в Португалії: постраждали 36 людей

10:52, 10 серпня 2018
10
0

З вогнем борються 2 тисячі осіб.

У Португалії продовжують вирувати лісові пожежі / REUTERS
У Португалії продовжують вирувати лісові пожежі / REUTERS

У результаті лісових пожеж, які вирують на півдні Португалії, постраждали 36 осіб.

Вогняний смерч пройшовся англійським графством Дербішир (відео)

Через сильний вітер вогонь продовжує поширюватися. Влада направила додаткові підрозділи пожежників. Тепер у гасінні беруть участь близько 2000 осіб та близько 20 одиниць повітряної техніки, передає Euronews.

Пожежі наблизилися до популярного курорту Алгарве. Там евакуювали туристів і персонал двох готелів. Природні пожежі вирують в районі міста Сілвиш, в якому проживають близько 6 тис. осіб, а також поблизу населеного пункту Моншики, розташованого в 160 кілометрах від Лісабона.

Нагадаємо, через лісову пожежу в іспанській Валенсії евакуювали три тисячі осіб.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Через потужну повінь у Франції евакуювали 1600 осіб (відео) Через потужну повінь у Франції евакуювали 1600 осіб (відео)
Лісові пожежі в Португалії: постраждали 36 людей Лісові пожежі в Португалії: постраждали 36 людей
В Україні сьогодні без опадів, температура до +31° (карта) В Україні сьогодні без опадів, температура до +31° (карта)
Завтра в Україні буде спекотно і сонячно (відеопрогноз) Завтра в Україні буде спекотно і сонячно (відеопрогноз)
Вогняний смерч пройшовся англійським графством Дербішир (відео) Вогняний смерч пройшовся англійським графством Дербішир (відео)
У Чилі прокинувся вулкан Невадос-де-Чильян (відео) У Чилі прокинувся вулкан Невадос-де-Чильян (відео)
На сході Іспанії через лісову пожежу евакуювали три тисячі осіб На сході Іспанії через лісову пожежу евакуювали три тисячі осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
73 %
751 мм
1.7 м/с
16 %
Стрічка новин