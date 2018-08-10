Лісові пожежі в Португалії: постраждали 36 людей

З вогнем борються 2 тисячі осіб.

У Португалії продовжують вирувати лісові пожежі / REUTERS

У результаті лісових пожеж, які вирують на півдні Португалії, постраждали 36 осіб.

Читайте також Вогняний смерч пройшовся англійським графством Дербішир (відео)

Через сильний вітер вогонь продовжує поширюватися. Влада направила додаткові підрозділи пожежників. Тепер у гасінні беруть участь близько 2000 осіб та близько 20 одиниць повітряної техніки, передає Euronews.

Пожежі наблизилися до популярного курорту Алгарве. Там евакуювали туристів і персонал двох готелів. Природні пожежі вирують в районі міста Сілвиш, в якому проживають близько 6 тис. осіб, а також поблизу населеного пункту Моншики, розташованого в 160 кілометрах від Лісабона.

Нагадаємо, через лісову пожежу в іспанській Валенсії евакуювали три тисячі осіб.