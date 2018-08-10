Лісові пожежі в Португалії: постраждали 36 людей
З вогнем борються 2 тисячі осіб.
У результаті лісових пожеж, які вирують на півдні Португалії, постраждали 36 осіб.
Вогняний смерч пройшовся англійським графством Дербішир (відео)
Через сильний вітер вогонь продовжує поширюватися. Влада направила додаткові підрозділи пожежників. Тепер у гасінні беруть участь близько 2000 осіб та близько 20 одиниць повітряної техніки, передає Euronews.
Пожежі наблизилися до популярного курорту Алгарве. Там евакуювали туристів і персонал двох готелів. Природні пожежі вирують в районі міста Сілвиш, в якому проживають близько 6 тис. осіб, а також поблизу населеного пункту Моншики, розташованого в 160 кілометрах від Лісабона.
Нагадаємо, через лісову пожежу в іспанській Валенсії евакуювали три тисячі осіб.
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