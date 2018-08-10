Через потужну повінь у Франції евакуювали 1600 осіб (відео)

11:22, 10 серпня 2018
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Одна людина зникла безвісти.

Південь Франції постраждав від повені / twitter.com/Prefet07
Південь Франції постраждав від повені / twitter.com/Prefet07

Через потужну повінь, що охопила південь Франції, евакуювали 1600 осіб. 70-річний громадянин Німеччини, який працював у дитячому таборі, зник безвісти.

Найбільше через повені постраждали департаменти Гард, Ардеш і Дром. На місце події направили понад 400 поліцейських і пожежних, а також чотири гелікоптери. Міністерство внутрішніх справ країни випустило попередження для шести департаментів, повідомляє BBC.

Відзначається, що повені накрили південь Франції після екстремальної спеки.

Нагадаємо, з долини Валь-Ферре на північному заході Італії через зсув евакуювали близько 200 осіб.

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