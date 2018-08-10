Через потужну повінь у Франції евакуювали 1600 осіб (відео)

Одна людина зникла безвісти.

Південь Франції постраждав від повені / twitter.com/Prefet07

Через потужну повінь, що охопила південь Франції, евакуювали 1600 осіб. 70-річний громадянин Німеччини, який працював у дитячому таборі, зник безвісти.

Найбільше через повені постраждали департаменти Гард, Ардеш і Дром. На місце події направили понад 400 поліцейських і пожежних, а також чотири гелікоптери. Міністерство внутрішніх справ країни випустило попередження для шести департаментів, повідомляє BBC.

Major floods in Saint Ambroix et Saint Bres (30), southern France this afternoon, August 9! Report: Extreme meteo Occitanie pic.twitter.com/sLC4NTF3GZ — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 9 серпня 2018 р.

Around 1,600 people have been evacuated from a campsite southern France, flowing flash floods. Jolien van Dijk, a resident of Montclus, witnessed the flooding and filmed this video. pic.twitter.com/CWsxSmJz10 — BBC Radio 5 Live@bbc5live) 9 серпня 2018 р.

Відзначається, що повені накрили південь Франції після екстремальної спеки.

Нагадаємо, з долини Валь-Ферре на північному заході Італії через зсув евакуювали близько 200 осіб.