Через потужну повінь у Франції евакуювали 1600 осіб (відео)
Одна людина зникла безвісти.
Через потужну повінь, що охопила південь Франції, евакуювали 1600 осіб. 70-річний громадянин Німеччини, який працював у дитячому таборі, зник безвісти.
Найбільше через повені постраждали департаменти Гард, Ардеш і Дром. На місце події направили понад 400 поліцейських і пожежних, а також чотири гелікоптери. Міністерство внутрішніх справ країни випустило попередження для шести департаментів, повідомляє BBC.
Major floods in Saint Ambroix et Saint Bres (30), southern France this afternoon, August 9! Report: Extreme meteo Occitanie pic.twitter.com/sLC4NTF3GZ— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 9 серпня 2018 р.
Around 1,600 people have been evacuated from a campsite southern France, flowing flash floods. Jolien van Dijk, a resident of Montclus, witnessed the flooding and filmed this video. pic.twitter.com/CWsxSmJz10— BBC Radio 5 Live@bbc5live) 9 серпня 2018 р.
Відзначається, що повені накрили південь Франції після екстремальної спеки.
Нагадаємо, з долини Валь-Ферре на північному заході Італії через зсув евакуювали близько 200 осіб.
Погода в Україні
-
Вінниця+26°... +13°
-
Дніпро+27°... +13°
-
Донецьк+27°... +11°
-
Житомир+26°... +13°
-
Запоріжжя+28°... +14°
-
Івано-Франківськ+29°... +12°
-
Київ+26°... +14°
-
Кіровоград+27°... +12°
-
Луганськ+25°... +11°
-
Луцьк+29°... +16°
-
Львів+28°... +16°
-
Миколаїв+29°... +15°
-
Одеса+31°... +16°
-
Полтава+26°... +13°
-
Рівне+30°... +15°
-
Сімферополь+27°... +14°
-
Суми+26°... +11°
-
Тернопіль+27°... +14°
-
Харків+26°... +14°
-
Херсон+30°... +15°
-
Хмельницький+27°... +13°
-
Черкаси+26°... +14°
-
Чернігів+26°... +12°
-
Чернівці+28°... +13°