Погода на вихідні: в Україні буде тепло і майже без опадів (карта)

Найтепліше буде на півдні.

На вихідних в Україні буде тепло / УНІАН

На вихідних в Україні практично без опадів, у більшості регіонів очікується спекотна погода.

Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +15°, вдень +28°. У неділю хмарно з проясненнями, +15°...+28°.

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У Львові завтра сонячно, вночі +15°, вдень +27°. У неділю без опадів, +13°...+24°.

У Луцьку в суботу вночі +17°, вдень +27°, мінлива хмарність. У неділю вночі +12°, вдень +25°, сонячно.

У Вінниці в суботу хмарно з проясненнями, температура повітря +14°...+28°. У неділю до +25°, пройде дощ з грозою.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +14°, вдень +29°. У неділю +17°...+32°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +16°, вдень +28°. У неділю +17°...+30°, хмарно з проясненнями.

Прогноз на 11 серпня / УНІАН

Прогноз на 12 серпня / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +15°, вдень +27°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +16°...+29°.

У Сімферополі завтра без опадів, +12°...+26°. У неділю +14°...+28° хмарно з проясненнями.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +15°, вдень +28°. У неділю без опадів, температура до +30°.

У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +13°, вдень +28°. У неділю температура до +31°, без опадів.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +15°, вдень +29°. У неділю +17°...+32° хмарно.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +24°. У неділю пройде дощ, вночі +8°, вдень +21.

У Моршині на Львівщині в суботу дощ з грозою, вночі +15°, вдень +29°. У неділю хмарно з проясненнями, вночі +11°, вдень до +26°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до +29°. У неділю температура до +26° хмарно з проясненнями.

У Сваляві завтра пройде дощ, +28°, у неділю без опадів, температура повітря +12° ...+28°.

У Затоці в суботу сонячно, вночі +17°, вдень +28°. У неділю без опадів, температура до +29°.

У Бердянську завтра ясно, температура до +27°, у неділю без опадів, температура повітря +18° ...+29°.

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