Погода на вихідні: в Україні буде тепло і майже без опадів (карта)
Найтепліше буде на півдні.
На вихідних в Україні практично без опадів, у більшості регіонів очікується спекотна погода.
Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +15°, вдень +28°. У неділю хмарно з проясненнями, +15°...+28°.
В Україні сьогодні без опадів, температура до +31° (карта)
У Львові завтра сонячно, вночі +15°, вдень +27°. У неділю без опадів, +13°...+24°.
У Луцьку в суботу вночі +17°, вдень +27°, мінлива хмарність. У неділю вночі +12°, вдень +25°, сонячно.
У Вінниці в суботу хмарно з проясненнями, температура повітря +14°...+28°. У неділю до +25°, пройде дощ з грозою.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +14°, вдень +29°. У неділю +17°...+32°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +16°, вдень +28°. У неділю +17°...+30°, хмарно з проясненнями.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +15°, вдень +27°. У неділю мінлива хмарність, температура повітря +16°...+29°.
У Сімферополі завтра без опадів, +12°...+26°. У неділю +14°...+28° хмарно з проясненнями.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють мінливу хмарність, температура вночі +15°, вдень +28°. У неділю без опадів, температура до +30°.
У Краматорську в суботу хмарно з проясненнями, температура вночі +13°, вдень +28°. У неділю температура до +31°, без опадів.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +15°, вдень +29°. У неділю +17°...+32° хмарно.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +24°. У неділю пройде дощ, вночі +8°, вдень +21.
У Моршині на Львівщині в суботу дощ з грозою, вночі +15°, вдень +29°. У неділю хмарно з проясненнями, вночі +11°, вдень до +26°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +29°. У неділю температура до +26° хмарно з проясненнями.
У Сваляві завтра пройде дощ, +28°, у неділю без опадів, температура повітря +12° ...+28°.
У Затоці в суботу сонячно, вночі +17°, вдень +28°. У неділю без опадів, температура до +29°.
У Бердянську завтра ясно, температура до +27°, у неділю без опадів, температура повітря +18° ...+29°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+26°... +13°
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Дніпро+27°... +13°
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Донецьк+27°... +11°
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Житомир+26°... +13°
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Запоріжжя+28°... +14°
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Івано-Франківськ+30°... +13°
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Київ+26°... +14°
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Кіровоград+27°... +12°
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Луганськ+25°... +11°
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Луцьк+30°... +17°
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Львів+29°... +16°
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Миколаїв+29°... +15°
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Одеса+31°... +16°
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Полтава+26°... +13°
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Рівне+30°... +16°
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Сімферополь+27°... +14°
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Суми+26°... +11°
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Тернопіль+28°... +14°
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Харків+27°... +14°
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Херсон+30°... +15°
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Хмельницький+28°... +13°
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Черкаси+26°... +14°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+28°... +14°