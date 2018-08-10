В Індії 20 людей загинули через зливи

14:01, 10 серпня 2018
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Постраждав штат Керала.

Південь Індії постраждав від повені / REUTERS
Південь Індії постраждав від повені / REUTERS

Не менше 20 людей загинули через проливні дощі в індійському штаті Керала. Жертви були зафіксовані в районах Ідуккі, Малаппурам, Кожикоде і Ваянад.

На північному заході Італії через сходження зсуву евакуювали близько 200 осіб

11 людей загинули в районі Ідуккі, шість у Малаппурамі, двоє в Кожикоді і одна в Ваянаді, передає Xinhua з посиланням на місцеву владу.

Активна фаза південно-західного мусону за останні 24 години призвела до сильних опадів, викликавши зсуви в постраждалих районах.

Нагадаємо, через потужну повінь, що охопила південь Франції, евакуювали 1600 осіб.

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