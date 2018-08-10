В Індії 20 людей загинули через зливи
Постраждав штат Керала.
Не менше 20 людей загинули через проливні дощі в індійському штаті Керала. Жертви були зафіксовані в районах Ідуккі, Малаппурам, Кожикоде і Ваянад.
На північному заході Італії через сходження зсуву евакуювали близько 200 осіб
11 людей загинули в районі Ідуккі, шість у Малаппурамі, двоє в Кожикоді і одна в Ваянаді, передає Xinhua з посиланням на місцеву владу.
Активна фаза південно-західного мусону за останні 24 години призвела до сильних опадів, викликавши зсуви в постраждалих районах.
Нагадаємо, через потужну повінь, що охопила південь Франції, евакуювали 1600 осіб.
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