В Індії 20 людей загинули через зливи

Постраждав штат Керала.

Південь Індії постраждав від повені / REUTERS

Не менше 20 людей загинули через проливні дощі в індійському штаті Керала. Жертви були зафіксовані в районах Ідуккі, Малаппурам, Кожикоде і Ваянад.

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11 людей загинули в районі Ідуккі, шість у Малаппурамі, двоє в Кожикоді і одна в Ваянаді, передає Xinhua з посиланням на місцеву владу.

Активна фаза південно-західного мусону за останні 24 години призвела до сильних опадів, викликавши зсуви в постраждалих районах.

Нагадаємо, через потужну повінь, що охопила південь Франції, евакуювали 1600 осіб.