Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку
Пожежна небезпека триматиметься до початку наступного тижня.
Протягом найближчих днів майже по всій Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека.
В Україні сьогодні без опадів, температура до +31° (карта)
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"10-13 серпня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на вихідних в Україні практично без опадів, у більшості регіонів очікується спекотна погода.
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