Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку

15:02, 10 серпня 2018
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Пожежна небезпека триматиметься до початку наступного тижня.

В Україн зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україн зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом найближчих днів майже по всій Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека.

В Україні сьогодні без опадів, температура до +31° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"10-13 серпня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Нагадаємо, на вихідних в Україні практично без опадів, у більшості регіонів очікується спекотна погода.

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