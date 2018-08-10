Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку

Пожежна небезпека триматиметься до початку наступного тижня.

В Україн зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом найближчих днів майже по всій Україні очікується надзвичайна пожежна небезпека.

Читайте також В Україні сьогодні без опадів, температура до +31° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"10-13 серпня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, на вихідних в Україні практично без опадів, у більшості регіонів очікується спекотна погода.