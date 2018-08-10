Лісові пожежі в Каліфорнії не вдасться згасити до вересня

16:12, 10 серпня 2018
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Боротьбу з вогнем ведуть понад 14 тисяч пожежників.

Пожежі в Каліфорнії не вдасться згасити до кінця серпня / REUTERS
Пожежі в Каліфорнії не вдасться згасити до кінця серпня / REUTERS

Лісові пожежі, які вирують на півночі американського штату Каліфорнія, не вдасться згасити до вересня.

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Зараз боротьбу з вогнем ведуть понад 14 тисяч пожежників. Із зон, охоплених стихією, евакуйовано десятки тисяч людей, передає Euronews.

Нинішні пожежі стали найбільшими в історії Каліфорнії, найбільший осередок на півдні отримав страхітливу назву - "Святий вогонь".

Нагадаємо, у результаті лісових пожеж, які вирують на півдні Португалії, постраждали 36 осіб.

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