Грози, зливи і град: на заході України оголосили штормове попередження (карта)

У Києві без опадів, температура повітря вдень 27-29 градусів.

Ілюстрація / REUTERS

У суботу, 11 серпня, в західних областях України у другій половині дня та вночі 12 серпня очікується різке погіршення погодних умов.

"За даними Укргідрометцентру, у другій половині дня 11 серпня та вночі 12 серпня в західних областях грози, місцями сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с", - йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС, пише Главред.

Зазначається, що на вихідних на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська обл.) можливий підйом рівнів води на 0,2-1,0 м.

"Через сильні зливи ввечері 11 серпня можливе формування значного місцевого і схильного стоку", - підкреслили рятувальники.

Читайте також Укргідрометцентр попереджує про пожежну небезпеку

У той же час на більшій частині території України в суботу очікується суха і тепла погода, повідомляє Укргідрометцентр.

У центральних областях опадів не передбачається, денна температура 26-30 градусів. На півночі країни сухо, температура повітря вдень +25...+29 градусів. На півдні також без опадів, вдень повітря прогріється до 27-29 градусів з позначкою "плюс".

В Києві в цей день без опадів, температура повітря вдень 27-29 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптик попередила, коли в Києві посилиться спека.