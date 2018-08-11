Грози, зливи і град: на заході України оголосили штормове попередження (карта)
У Києві без опадів, температура повітря вдень 27-29 градусів.
У суботу, 11 серпня, в західних областях України у другій половині дня та вночі 12 серпня очікується різке погіршення погодних умов.
"За даними Укргідрометцентру, у другій половині дня 11 серпня та вночі 12 серпня в західних областях грози, місцями сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с", - йдеться в повідомленні прес-служби ДСНС, пише Главред.
Зазначається, що на вихідних на річках басейнів Сяну, Дністра (Львівська обл.) можливий підйом рівнів води на 0,2-1,0 м.
"Через сильні зливи ввечері 11 серпня можливе формування значного місцевого і схильного стоку", - підкреслили рятувальники.
Укргідрометцентр попереджує про пожежну небезпеку
У той же час на більшій частині території України в суботу очікується суха і тепла погода, повідомляє Укргідрометцентр.
У центральних областях опадів не передбачається, денна температура 26-30 градусів. На півночі країни сухо, температура повітря вдень +25...+29 градусів. На півдні також без опадів, вдень повітря прогріється до 27-29 градусів з позначкою "плюс".
В Києві в цей день без опадів, температура повітря вдень 27-29 градусів.
Нагадаємо, раніше синоптик попередила, коли в Києві посилиться спека.
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