В Індії щонайменше 34 людини загинуло внаслідок повеней

18:27, 11 серпня 2018
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Із зони стихійного лиха евакуювали 31 тис. осіб.

Повінь в Індії \ REUTERS
Повінь в Індії \ REUTERS

Через повені в індійському штаті Керала загинули щонайменше 34 людини.

Жертвами повені в Індії стали 15 осіб

Про це повідомляє Reuters. "Чиновники в суботу повідомили, що більше половини з 14 районів індійського штату Керала оголосили стан підвищеної готовності, так як кількість загиблих від однієї із самих страшних повеней в південній країні зросла до 34 осіб", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що через повені евакуювали понад 31 тис. осіб, вода знищила тисячі гектар врожаю.

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