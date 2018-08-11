В Індії щонайменше 34 людини загинуло внаслідок повеней

Із зони стихійного лиха евакуювали 31 тис. осіб.

Повінь в Індії \ REUTERS

Через повені в індійському штаті Керала загинули щонайменше 34 людини.

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Про це повідомляє Reuters. "Чиновники в суботу повідомили, що більше половини з 14 районів індійського штату Керала оголосили стан підвищеної готовності, так як кількість загиблих від однієї із самих страшних повеней в південній країні зросла до 34 осіб", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що через повені евакуювали понад 31 тис. осіб, вода знищила тисячі гектар врожаю.