Число жертв землетрусу в Індонезії досягло 387 (відео)

Крім цього, землетрус магнітудою 6,9 знищив десятки тисяч будівель.

Землетрус в індонезії \ REUTERS

У результаті землетрусу, що стався на індонезійському острові Ломбок, загинуло 387 осіб. Раніше повідомлялося про 381 загиблого.

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Землетрус магнітудою 6,9 знищив десятки тисяч будівель, серед яких були мечеті. «Припускається, що число жертв може зрости, тіла можуть бути поховані під зсувами і уламками», - повідомило індонезійське агентство з надзвичайних ситуацій, передає kommersant.

Землетрус на туристичному острові стався 5 серпня.