Завтра по всій Україні буде сонячно і сухо (карта)
Температура повітря +27+32 градуси.
Погода в Україні в понеділок, 13 серпня, на всій тереторії України буде сонячно, спекотно і без опадів.
Про це у своєму Facebook написала синоптик Наталка Діденко.
"Понеділок в Україні навіть без хвостів - повсюди сонячно, сухо. Температура повітря +27+32 градуси", – зазначила Діденко.
Погода на вихідні: в Україні буде тепло і майже без опадів (карта)
За даними українського гідрометцентру температура повітря на Заході складатиме +27...+29 градусів, на Сході – +28...+31 на Півночі та в центральній частині України – +26...+30 градусів та на півдні – +20...+33 градус.
Прогноз погоди на неділю, 12 серпня, у містах України:
Ужгород – +27...+29
Львів – +27...+29
Івано-Франківськ – +27...+29
Тернопіль – +27...+29
Чернівці – +27...+29
Хмельницький – +27...+29
Луцьк – +27...+29
Рівне – +27...+29
Житомир – +27...+29
Вінниця – +28...+30
Одеса – +30...+32
Миколаїв – +31...+33
Херсон – +30...+32
Сімферополь – +29...+31
Кропивницький – +28...+30
Черкаси – +27...+29
Чернігів – +26...+28
Суми – +26...+28
Полтава – +27...+39
Дніпро – +29...+31
Запоріжжя – +30...+32
Донецьк – +29...+31
Луганськ – +28...+30
Харків – +28...+30
Київ – +26...+28
Погода в Україні
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Вінниця+25°... +14°
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Дніпро+29°... +16°
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Донецьк+31°... +15°
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Житомир+27°... +14°
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Запоріжжя+30°... +16°
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Івано-Франківськ+25°... +12°
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Київ+26°... +14°
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Кіровоград+29°... +14°
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Луганськ+30°... +16°
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Луцьк+26°... +13°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+32°... +18°
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Одеса+32°... +16°
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Полтава+29°... +17°
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Рівне+27°... +12°
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Сімферополь+28°... +14°
-
Суми+29°... +14°
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Тернопіль+26°... +13°
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Харків+30°... +16°
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Херсон+31°... +16°
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Хмельницький+26°... +14°
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Черкаси+29°... +15°
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Чернігів+26°... +12°
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Чернівці+26°... +15°