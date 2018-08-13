В Україні сьогодні без опадів, на півдні спека до +33° (карта)

По всій країні буде сонячно.

Сьогодні в Україні буде спекотно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 13 серпня, в Україні без опадів, температура до +33°.

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На сході без опадів, температура до +30°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +33°.

На заході України мінлива хмарність. Температура до +29°.

У північних областях без опадів. Температура до +26°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +29°.

Прогноз на 13 серпня / УНІАН

За народним прогнозом, 13 серпня - Євдокимов день. У цей день кланялися бороні — дякували їй за допомогу, очищали від землі і налиплого сміття, ставили під навіс. Якщо павутина полетіла — сонячна погода протримається ще довго.

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