В Україні сьогодні без опадів, на півдні спека до +33° (карта)
По всій країні буде сонячно.
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 13 серпня, в Україні без опадів, температура до +33°.
Лісові пожежі в Каліфорнії не вдасться згасити до вересня
На сході без опадів, температура до +30°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +33°.
На заході України мінлива хмарність. Температура до +29°.
У північних областях без опадів. Температура до +26°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +29°.
За народним прогнозом, 13 серпня - Євдокимов день. У цей день кланялися бороні — дякували їй за допомогу, очищали від землі і налиплого сміття, ставили під навіс. Якщо павутина полетіла — сонячна погода протримається ще довго.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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