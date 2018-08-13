У Києві сьогодні до +26°, без опадів
У столиці сьогодні очікується ясна погода.
Згідно з даними Погода УНІАН, 13 серпня в Києві без опадів, температура до +26°.
В Індії щонайменше 34 людини загинуло внаслідок повеней
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +22°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 05:38, а зайде у 20:27.
Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 13 серпня, в Україні без опадів, температура до +33°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+27°... +15°
-
Дніпро+30°... +18°
-
Донецьк+31°... +15°
-
Житомир+28°... +17°
-
Запоріжжя+32°... +18°
-
Івано-Франківськ+30°... +15°
-
Київ+28°... +16°
-
Кіровоград+30°... +16°
-
Луганськ+31°... +15°
-
Луцьк+29°... +18°
-
Львів+28°... +17°
-
Миколаїв+33°... +18°
-
Одеса+33°... +17°
-
Полтава+29°... +16°
-
Рівне+30°... +17°
-
Сімферополь+31°... +17°
-
Суми+28°... +13°
-
Тернопіль+29°... +16°
-
Харків+30°... +15°
-
Херсон+33°... +18°
-
Хмельницький+29°... +16°
-
Черкаси+29°... +16°
-
Чернігів+27°... +14°
-
Чернівці+29°... +16°
Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +21 °
Вологість: 87 %
Тиск: 754 мм
Вітер: 2.9 м/с
Ймовірність опадів: 98 %
Схід: 06:20
Захід 20:07
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин