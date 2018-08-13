У Києві сьогодні до +26°, без опадів

У столиці сьогодні очікується ясна погода.

Сьогодні в Києві без опадів / lifekiev.com

Згідно з даними Погода УНІАН, 13 серпня в Києві без опадів, температура до +26°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +22°. Вітер мінливий, до 2,1 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:38, а зайде у 20:27.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 13 серпня, в Україні без опадів, температура до +33°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.