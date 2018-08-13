Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку

09:33, 13 серпня 2018
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Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

У понеділок, 13 серпня, майже у всіх регіонах України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

В Україні сьогодні без опадів, на півдні спека до +33° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"13 серпня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Нагадаємо, лісові пожежі, які вирують на півночі американського штату Каліфорнія, не вдасться згасити до вересня.

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