Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку

Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

У понеділок, 13 серпня, майже у всіх регіонах України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"13 серпня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр

Нагадаємо, лісові пожежі, які вирують на півночі американського штату Каліфорнія, не вдасться згасити до вересня.