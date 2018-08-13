Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку
Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.
У понеділок, 13 серпня, майже у всіх регіонах України очікується надзвичайна пожежна небезпека.
В Україні сьогодні без опадів, на півдні спека до +33° (карта)
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"13 серпня переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, лісові пожежі, які вирують на півночі американського штату Каліфорнія, не вдасться згасити до вересня.
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