На півночі Європи встановилася аномальна спека

10:53, 13 серпня 2018
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Через посуху скандинавським країнам доводиться імпортувати сіно.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У північних країнах Європи встановилася аномальна для цієї місцевості температура повітря.

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Скандинавські фермери через посуху змушені згодовувати худобі запасене на зиму сіно, щоб уникнути вимушеного забою та подальших фінансових втрат. Зазвичай урожай кормових культур збирають двічі або навіть тричі, але цей рік може стати винятком.

Сіно в Скандинавії зараз дуже дороге, Швеція і Данія змушені закуповувати його за дуже високими цінами, а Норвегія імпортує його з Ісландії, повідомляє Euronews.

В Ісландії у той же час пройшли сильні дощі, що призвело до перевиробництва і близько 50 тисяч тюків сухої трави вже відправлено до скандинавських країи.

Нагадаємо, через сильну спеку в Іспанії загинули дев'ять осіб: четверо загинули в автономному співтоваристві Естремадура, ще троє - у Каталонії, двоє - в Мурсії.

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