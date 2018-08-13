Погода на тиждень: в Україні очікується спека до +36° (карта)
На заході місцями пройдуть дощі з грозами.
Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні практично без опадів, збережеться спекотна погода.
У понеділок в Україні без опадів. На півдні до +33°, в інших регіонах до +31°...+32°.
У вівторок, 14 серпня, в Україні очікується невелика хмарність. На півдні до +34°.
У середу, 15 серпня, на заході пройдуть дощі з грозами. Найспекотніша погода буде на півдні та центрі - до +34°. В інших регіонах до +33°.
У четвер місцями пройдуть дощі. Вночі по країні +14°...+20°, вдень на півдні до +36°.
У п'ятницю на заході пройдуть дощі з грозами. На півдні до +36°, в інших регіонах до +35°.
18 і 19 серпня в Україні практично без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на сході і заході - до +12°, на решті території +14°...+18°. Вдень температура по країні +25°...+34°. У неділю вночі на сході та заході до +12°, вдень в Україні від +25° до +32°.
Народний прогноз
13 серпня - Євдокимов день. У цей день кланялися бороні — дякували їй за допомогу, приводили в порядок, очищали від землі і налиплого сміття, ставили під навіс. Якщо павутиння полетіло — сонячна погода протримається ще довго. 14 серпня - Медовий спас. Спач ще часто називали мокрим, оскільки, за звичаєм, у цей день святили воду в річках і озерах. Дощ на медовий спас — пожеж не буде.
В Україні сьогодні без опадів, на півдні спека до +33° (карта)
15 серпня - день Степана. Якщо йде дощ — буде мало пожеж, а картопля добре вродить.
16 серпня - день Ісаака. Якщо вітер з вихорами — чекай сніжну зиму. 17 серпня - Авдотьїн день. Вважалося, що з Авдотьї починають йти дощі, шкідливі для сіна, тому його треба якомога швидше прибрати з луків.
18 серпня - Євстигній житник. Який Євстигній, такий і грудень буде. 19 серпня - Яблучний Спас. Який другий Спас, такий січень. Який день на другий Спас — така і Покрова (14 жовтня).
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Погода в Україні
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Вінниця+28°... +16°
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Дніпро+29°... +18°
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Донецьк+33°... +15°
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Житомир+27°... +16°
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Запоріжжя+31°... +18°
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Івано-Франківськ+30°... +14°
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Київ+28°... +17°
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Кіровоград+30°... +16°
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Луганськ+33°... +16°
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Луцьк+30°... +18°
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Львів+28°... +17°
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Миколаїв+33°... +20°
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Одеса+35°... +17°
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Полтава+30°... +17°
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Рівне+30°... +18°
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Сімферополь+31°... +17°
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Суми+28°... +13°
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Тернопіль+29°... +15°
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Харків+31°... +16°
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Херсон+33°... +18°
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Хмельницький+30°... +15°
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Черкаси+28°... +16°
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Чернігів+26°... +15°
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Чернівці+30°... +17°