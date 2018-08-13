Погода на тиждень: в Україні очікується спека до +36° (карта)

На заході місцями пройдуть дощі з грозами.

Цього тижня в Україні буде спекотно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні практично без опадів, збережеться спекотна погода.

У понеділок в Україні без опадів. На півдні до +33°, в інших регіонах до +31°...+32°.

Прогноз на 13 серпня / УНІАН

У вівторок, 14 серпня, в Україні очікується невелика хмарність. На півдні до +34°.

Прогноз на 14 серпня / УНІАН

У середу, 15 серпня, на заході пройдуть дощі з грозами. Найспекотніша погода буде на півдні та центрі - до +34°. В інших регіонах до +33°.

Прогноз на 15 серпня / УНІАН

У четвер місцями пройдуть дощі. Вночі по країні +14°...+20°, вдень на півдні до +36°.

Прогноз на 16 серпня / УНІАН

У п'ятницю на заході пройдуть дощі з грозами. На півдні до +36°, в інших регіонах до +35°.

Прогноз на 17 серпня / УНІАН

18 і 19 серпня в Україні практично без опадів. У суботу вночі найпрохолодніше буде на сході і заході - до +12°, на решті території +14°...+18°. Вдень температура по країні +25°...+34°. У неділю вночі на сході та заході до +12°, вдень в Україні від +25° до +32°.

Прогноз на 18 серпня / УНІАН

Прогноз на 19 серпня / УНІАН

Народний прогноз

13 серпня - Євдокимов день. У цей день кланялися бороні — дякували їй за допомогу, приводили в порядок, очищали від землі і налиплого сміття, ставили під навіс. Якщо павутиння полетіло — сонячна погода протримається ще довго. 14 серпня - Медовий спас. Спач ще часто називали мокрим, оскільки, за звичаєм, у цей день святили воду в річках і озерах. Дощ на медовий спас — пожеж не буде.

Читайте також В Україні сьогодні без опадів, на півдні спека до +33° (карта)

15 серпня - день Степана. Якщо йде дощ — буде мало пожеж, а картопля добре вродить.

16 серпня - день Ісаака. Якщо вітер з вихорами — чекай сніжну зиму. 17 серпня - Авдотьїн день. Вважалося, що з Авдотьї починають йти дощі, шкідливі для сіна, тому його треба якомога швидше прибрати з луків.

18 серпня - Євстигній житник. Який Євстигній, такий і грудень буде. 19 серпня - Яблучний Спас. Який другий Спас, такий січень. Який день на другий Спас — така і Покрова (14 жовтня).

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.