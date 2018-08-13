У результаті потужного землетрусу в Китаї постраждали п'ятеро людей

Усі постраждалі госпіталізовані.

У Китаї стався землетрус / REUTERS

П'ятеро осіб постраждали в результаті землетрусу магнітудою 5,0, який стався 13 серпня в китайській провінції Юньнань.

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Усі постраждалі були госпіталізовані, вони знаходяться в стабільному стані, передає Сіньхуа з посиланням на місцеву адміністрацію.

Епіцентр підземного поштовху знаходився в точці з координатами 24,19 градуса північної широти і 102,71 градуса східної довготи. Гіпоцентр залягав на глибині 7 км. Землетрус пошкодив або зруйнувало мінімум 18 будівель, а також викликав перебої з електропостачанням і зв'язком.

Нагадаємо, у результаті землетрусу, що стався на індонезійському острові Ломбок, загинули 387 осіб. Раніше повідомлялося про 381 загиблого.