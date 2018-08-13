У Греції зросло число жертв лісових пожеж

15:15, 13 серпня 2018
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Загинули 94 людини.

В Греції збільшилося число жертв лісових пожеж / REUTERS
В Греції збільшилося число жертв лісових пожеж / REUTERS

У Греції жертвою лісової пожежі стала ще одна людина: у лікарні померла 57-річна жінка. Таким чином, кількість загиблих збільшилася до 94 осіб.

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У числі загиблих - 44 жінки, 35 чоловіків та 11 дітей. Найменшій дитині було 6 місяців, повідомляє Euronews.

Також збільшується число заявок на отримання термінової допомоги, за інформацією на кінець минулого тижня воно склало 3586 запитів.

Нагадаємо, лісові пожежі, які вирують на півночі американського штату Каліфорнія, не вдасться згасити до вересня.

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