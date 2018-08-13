Завтра в Україні без опадів, на півдні до +34° (відеопрогноз)
По всій країні буде сонячно.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 14 серпня, в Україні без опадів, на півдні до +34°.
Погода на тиждень: в Україні очікується спека до +36° (карта)
На сході без опадів, температура до +32°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +34°.
На заході України мінлива хмарність. Температура до +32°.
У північних областях без опадів. Температура до +31°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +33°.
За народним прогнозом, 14 серпня - Маковій. Дощ на Маковій — пожеж не буде. Відцвітають рози, падають холодні роси.
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 14 серпня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+28°... +16°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +15°
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Житомир+28°... +16°
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Запоріжжя+32°... +18°
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Івано-Франківськ+29°... +14°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+31°... +17°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+30°... +18°
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Львів+28°... +17°
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Миколаїв+33°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +18°
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Рівне+30°... +18°
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Сімферополь+31°... +17°
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Суми+29°... +15°
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Тернопіль+29°... +15°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+33°... +18°
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Хмельницький+30°... +15°
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Черкаси+28°... +16°
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Чернігів+27°... +15°
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Чернівці+30°... +17°
Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +21 °
Вологість: 89 %
Тиск: 754 мм
Вітер: 2.3 м/с
Ймовірність опадів: 85 %
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