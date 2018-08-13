Завтра в Україні без опадів, на півдні до +34° (відеопрогноз)

16:30, 13 серпня 2018
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По всій країні буде сонячно.

Завтра в Україні буде спекотно / УНІАН
Завтра в Україні буде спекотно / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 14 серпня, в Україні без опадів, на півдні до +34°.

Погода на тиждень: в Україні очікується спека до +36° (карта)

На сході без опадів, температура до +32°. Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +34°.

На заході України мінлива хмарність. Температура до +32°.

У північних областях без опадів. Температура до +31°. У центрі хмарно з проясненнями, температура до +33°.

За народним прогнозом, 14 серпня - Маковій. Дощ на Маковій — пожеж не буде. Відцвітають рози, падають холодні роси.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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