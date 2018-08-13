У Києві завтра буде спекотно і без опадів
Вдень температура до +31°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 14 серпня в Києві без опадів, температура до +31°.
Погода на тиждень: в Україні очікується спека до +36° (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +31°, ввечері - до +26°. Вітер південний і південно-західний, до 3,2 м/с.
Сонце в столиці зійде у 05:42, а зайде у 20:22.
Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 14 серпня, в Україні без опадів, на півдні до +34°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+28°... +16°
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Дніпро+30°... +18°
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Донецьк+31°... +15°
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Житомир+28°... +16°
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Запоріжжя+32°... +18°
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Івано-Франківськ+29°... +14°
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Київ+28°... +18°
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Кіровоград+31°... +17°
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Луганськ+28°... +16°
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Луцьк+30°... +18°
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Львів+28°... +17°
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Миколаїв+33°... +19°
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Одеса+29°... +18°
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Полтава+30°... +18°
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Рівне+30°... +18°
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Сімферополь+31°... +17°
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Суми+29°... +15°
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Тернопіль+29°... +15°
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Харків+30°... +17°
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Херсон+33°... +18°
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Хмельницький+30°... +15°
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Черкаси+28°... +16°
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Чернігів+27°... +15°
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Відчувається як: +21 °
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Тиск: 754 мм
Вітер: 2.3 м/с
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