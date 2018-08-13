У Києві завтра буде спекотно і без опадів

17:00, 13 серпня 2018
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Вдень температура до +31°.

У Києві завтра без опадів / фото УНІАН
У Києві завтра без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 14 серпня в Києві без опадів, температура до +31°.

Погода на тиждень: в Україні очікується спека до +36° (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +31°, ввечері - до +26°. Вітер південний і південно-західний, до 3,2 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:42, а зайде у 20:22.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 14 серпня, в Україні без опадів, на півдні до +34°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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